Nouvelle manifestation des personnels de santé à Paris

Pour la deuxième fois en deux semaines, des manifestants se sont rassemblés devant l'hôpital public Robert Debré à Paris ce jeudi 21 mai pour réclamer de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et davantage de soutien de la part de l'Etat.

Les travailleurs de la santé disent qu'ils n'ont pas reçu le soutien dont ils avaient besoin pendant la pandémie de coronavirus, se plaignant d'un financement et d'un équipement insuffisants, le système de santé français ayant été sévèrement mis à l'épreuve au cours des derniers mois.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement du président Emmanuel Macron a annoncé une prime salariale pouvant aller jusqu'à 1 500 euros pour tous les professionnels de la santé en reconnaissance de leur travail pendant la pandémie, qui a fait plus de 28 000 morts en France. Une prime salariale pour le personnel hospitalier non médical, comme les agents d'entretien, a également été promise par le gouvernement, mais aucune date n'a toujours été annoncée.