George Floyd : la colère gagne Londres et Berlin

La colère s'étend aussi à l'Europe, après la mort de George Floyd, lors de son arrestation.

Des centaines de personnes ont manifesté à Londres et Berlin, à l'initiative du mouvement #Black Lives Matter, "les vies des Noirs comptent".

"Cela fait des centaines d'années que des personnes noires ou de couleur se font maltraiter ou tuer dans l'espace public", déplore un manifestant, "et ça ne fait qu'empirer; ça suffit, on en a marre, si on ne nous écoute pas on va crier de plus en plus fort. Et on ne s'arrêtera pas tant que rien ne sera fait. Il est temps que ça change".

Les manifestants se sont rendus au 10 Downing Street avant de se diriger vers le Parlement britannique.

L'indignation s'est également fait entendre du côté de l'Allemagne.

A Berlin, près de 2000 personnes ont dénoncé les violences policières et réclamé à ce que justice soit faite devant l'ambassade américaine, lors d'un rassemblement pacifique samedi soir. D'autres manifestations de soutien au mouvement Black Lives Matter devaient se tenir ce dimanche.