Dans la région de Madrid, des personnes âgées « sacrifiées » au plus fort de l'épidémie ?

Des vies ont-elles été sacrifiées dans la région de Madrid, au plus fort de l'épidémie de Covid-19 ? C'est ce qu'indiquent des révélations accablantes de la presse espagnole.

Des consignes pour sélectionner les patients hospitalisés

Elle a rendu publics des emails envoyés aux 475 maisons de retraite de la communauté autonome de Madrid. Des courriels d'un responsable de la santé du gouvernement régional donnant des consignes de tri. Il était ainsi demandé aux établissements de ne pas transférer dans les hôpitaux les personnes dépendantes ou porteuses de handicaps, autant dire la plupart des résidents.

D'après le quotidien El País, à l'origine de ces révélations, le but était d'éviter l'effondrement du système sanitaire madrilène, la capitale et sa région ayant été les plus touchées.

Pour les familles, des proches « sacrifiés »

Pendant près d'un mois, entre fin mars et mi-avril, de nombreuses personnes âgées malades du coronavirus n'ont donc pas été admises. C'est aussi la période qui a été la plus meurtrière. 88 % des 6000 décès dans les maisons de retraite de la région ont été recensés entre début mars et mi-avril. Pour de nombreuses familles, leurs proches ont été purement et simplement été sacrifiés.

Devenu politique, le scandale pourrait faire chuter le gouvernement régional, dont l'opposition de gauche réclame la démission. Les autorités régionales assurent que le document était un brouillon envoyé par erreur. Peu de chances que cela suffise à convaincre dans une Espagne profondément marquée par la pandémie, avec plus de 27 000 morts.