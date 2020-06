L'animation européenne carbure à Annecy

Le Festival international du film d'animation d'Annecy, qui a débuté ce lundi, illustre une fois de plus la créativité des auteurs en Europe.

L'occasion de voir, en ligne cette année, les productions les plus pointues de la scène internationale, alors que les deux tiers d'entre elles proviennent de l'Union Européenne et de Russie.

"C'est un art qui repousse les frontières géographiques", note Mickaël Marin, directeur de Citia, structure organisatrice du Festival international du film d'animation d'Annecy. "On le voit encore cette année au niveau de la sélection officielle, tous les continents produisent de l'animation avec une dynamique extraordinaire, que cela soit en Amérique du sud, en Asie et bien sûr en Europe : on l'a vu l'année dernière, notamment avec le Cristal du court métrage pour "Mémorable" et le Cristal du long métrage pour "J'ai perdu mon corps", qui sont allés tous les deux en finale aux Oscars".

Le festival constitue un tremplin formidable pour faire connaître et reconnaître l'animation européenne, et trouver aussi de nouveaux marchés de distribution.

" En terme de techniques, en terme de sujets, l'animation n'est plus, ou n'est pas cantonné à des sujets pour la famille et des sujets légers", poursuit Mickaël Marin, "on a effectivement énormément de films qui traitent de sujets plus adultes, en lien avec ce que nous vivons dans la société".

Un festival à suivre jusqu'au 30 juin pour dénicher, en particulier du côté des courts-métrages, des pépites et les talents de demain.