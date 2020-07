Climat : mais pourquoi la neige devient-elle rose dans les Alpes en Italie ?

Mais pourquoi la neige devient-elle rose en Italie, dans les Alpes ? Non rien à voir avec les restes d'une soirée, et ce n'est pas non une plus une illusion d'optique. Nous sommes à 2600 mètres d'altitude près du glacier Presena et le phénomène attire les scientifiques. En réalité, le phénomène est déjà connu et s'est également produit en Arctique.

L'apparition de cette teinte rosée serait due à une algue qui prolifère avec la fonte des neiges. Normalement, la glace réfléchit plus de 80 % du rayonnement solaire dans l'atmosphère, mais les algues contribuent à absorber la chaleur. Conséquence : la glace fond plus rapidement et accélère encore les effets du changement climatique. Un cercle vicieux.

"Ici, nous essayons de quantifier l'effet d'autres phénomènes sur le réchauffement climatique, qui ne soit pas le fait de l'Homme", explique Biagio Di Mauro, chercheur au CNR (Conseil national de la recherche) en Italie. 'Il s'agit de phénomènes naturels mais qui peuvent être liés à la présence de l'homme à ces altitudes, avec les remontées mécaniques et la randonnée".

Un phénomène loin d'être anodin. Selon une étude publiée dans Nature Communications en 2016, ces algues pourraient contribuer à augmenter la fonte des glaces de 13 % en Arctique au cours d’une année.