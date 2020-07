90km, 9500m de dénivelé positif et 14 cols en 23h45

Audrey Tanguy et Timothée Nalet se sont lancés, samedi 4 juillet à minuit dans une course exceptionnelle à travers le massif des Bauges, dans les Alpes.

23 heures et 45 minutes plus tard, soit 15 minutes de moins que leur objectif initial, ils sont arrivés au bout de leur périple. Au total, les deux coureurs de trail ont parcouru 90 kilomètres et 9 500 mètres de dénivelé positif tout en franchissant les 14 sommets du massif des Bauges, tous au-dessus des 2 000 mètres d'altitude.

L’enchaînement sans temps mort de longs dénivelés en montée et descente, la technicité du terrain et les ravitaillements toutes les six heures rendent ce parcours extrêmement compliqué. Mais pour surmonter ces difficultés, ils ont été accompagnés et soutenus par de nombreux amis et autres traileurs venus passer quelques heures sur la piste avec eux.

Une performance ponctuée d'un record : Audrey devient la première femme à faire un temps de référence sur ce parcours.