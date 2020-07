La sonde Hope prête à mettre le cap sur Mars

C'est le tout premier engin spatial développé par un pays arabe à mettre le cap sur Mars. La sonde Hope, conçue par les Émirats arabes unis, sera lancée depuis le Japon mardi soir.

Le début d'un périple de sept mois dans l'orbite de notre planète voisine. Mais pour cela, il faudra d'abord réussir une phase délicate.

_« Les gens pensent que le lancement de la sonde est le moment le plus important, et je réponds que non, explique Omran Sahraf, le directeur de la mission "Emirates Mars". Atteindre Mars est une autre phase très importante de la mission. C'est ce que l'on appelle l'insertion dans l'orbite de Mars. Si vous allez trop vite, vous ratez Mars et si vous allez trop lentement, vous vous écrasez sur Mars. »_

Cette mission doit permettre d'en apprendre davantage sur l'atmosphère et la météo de la planète rouge, qui recèlent encore bien des mystères.

« Ce que nous allons faire sur Mars, c'est étudier le climat durant toute une année martienne, détaille Sarah Al-Alimi, la ministre d'État des EAU en charge des sciences avancées. C'est approximativement deux années terrestres. Nous allons mieux comprendre la dynamique du système météorologique, ce qui se passe sur une année entière et au fil de la journée, et quelles sont les variations saisonnières sur les deux hémisphères de Mars. »

Les réponses à ces questions sont très attendues par la communauté scientifique en Europe, aux États-Unis et au-delà car elle permettront sans doute de comprendre pourquoi le climat de la planète a évolué aussi radicalement au cours de son existence.

« Nous savons que Mars avait une atmosphère beaucoup plus épaisse dans le passé, rappelle Mark McCaughrean, consultant scientifique senior pour la science et l'exploration auprès de l'Agence Spatiale Européenne. Il y faisait aussi beaucoup plus chaud et il y avait de l'eau à l'état liquide à la surface. Donc l'objectif de cette mission et d'autres études menées par Maven ou d'autres satellites comme le Trace Gas Orbiter de l'ESA est d'essayer de comprendre la manière dont l'atmosphère se perd sur Mars. Il ne s'agit pas seulement de fanfaronner et de dire "Nous sommes sur Mars". Il s'agit de servir la science, ce qui est très bien. »

Le lancement de la sonde Hope intervient au cours d'un mois très chargé pour l'exploration martienne. La NASA s'apprête à lancer une mission pour installer un robot et un drone sur la planète, et la Chine est censée lancer elle aussi sa toute première mission sur Mars en juillet.