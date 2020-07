Bangladesh : 3 millions de personnes touchées par les inondations dues à la mousson

Certaines maisons ne sont hélas plus que des îles. Au Bangladesh, les inondations dues à la mousson touchaient au 23 juillet au moins 3 millions de personnes dans 21 districts, soit environ un tiers de ce pays densément peuplé.

La grande mousson de juin à septembre est cruciale pour l’agriculture mais elle cause chaque année d’importantes destructions. Et cette année en particulier, le centre de prévision et d’alerte des inondations avait prévenu que cela serait la pire inondation de la décennie.

Alors que le Bangladesh est particulièrement vulnérable face au réchauffement climatique, à Cox's Bazar, dans le sud-est du pays, une vingtaine d'immeubles d'habitation sont prévus pour accueillir 650 familles, qui ont perdu leur maison à cause de la montée des eaux et des tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes.

En tout, plus de 9,6 millions de personnes ont été touchées par les inondations dues à la mousson, qui ont dévasté de vastes régions de l'Inde, du Bangladesh et du Népal.