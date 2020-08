Nigeria: l'économie paralysée à Lagos à cause d'un pont

Les embouteillages n'en finissent plus à Lagos. S'ils ne sont pas nouveaux pour la capitale économique du Nigeria, la récente fermeture partielle du pont principal pour réparation est un vrai calvaire pour ses 20 millions d'habitants.

Le Third Mainland Bridge deuxième plus grand pont d'Afrique s'étend sur près de 12 kilomètres pour relier l'île de Lagos, le cœur commercial de la ville, au continent où vivent la plupart des gens.

La bretelle d'accès au troisième pont du continent est devenue le bien immobilier le plus convoité de la plus grande ville d'Afrique. Aux heures de pointe, elle se transforme en un point d'étranglement qui sape l'énergie, effiloche les nerfs et fait grimper les coûts.

Pour les habitants de Lagos, contraints d'endurer des heures d'embouteillages, ces travaux s'avèrent être une affaire éprouvante. Leurs trajets sont non seulement beaucoup plus long, mais aussi beaucoup plus coûteux.

"Hier, j'ai passé cinq heures dans les embouteillages. C'est très fatigant. Mais je n'ai pas le choix. Je dois travailler." explique un habitant, soulevant une petite serviette coincée dans la fenêtre de son véhicule pour le protéger du soleil.

Sécurité et manque d'entretien mis en cause

Les rumeurs concernant sa sécurité et son manque d'entretien font depuis longtemps partie du folklore de Lagos, bien que les autorités aient fermement nié qu'il y ait un risque.

Mais cette année, avec un trafic un peu moins dense en raison de la pandémie de coronavirus, le gouvernement a fait une annonce surprise : il fermera partiellement le pont pendant six mois pour effectuer des réparations et éviter son "effondrement total".

"S'il y avait eu une autre solution, nous l'aurions prise", a déclaré le ministre des travaux publics et du logement, Babatunde Fashola.

M. Fashola, qui était auparavant gouverneur de l'État de Lagos, a exhorté les habitants de la ville à coopérer et à emprunter d'autres voies.

Mais beaucoup disent que le pont est tout ce qu'ils ont. Les deux autres ponts vers l'île de Lagos ne peuvent pas absorber le trafic supplémentaire, d'autant plus que l'un d'eux est également partiellement fermé pour réparations.

L'énorme dépendance d'une structure vieille de 30 ans cristallise les problèmes chroniques de circulation de Lagos.

Une série de grands projets visant à améliorer les transports publics ont été dévoilés ces dernières années, mais ils ont fini par prendre la poussière sur les étagères des urbanistes.

C'est le cas du projet de métro léger qui était censé alléger la pression sur les ponts. Après des années de retard, les travaux semblent avoir été complètement interrompus.

Les ferries sont une option évidente, mais le manque d'infrastructures et les problèmes de sécurité compliquent leur développement.

Perte de productivité

L'économie nigériane a déjà été affaissée par les coûts directs de la pandémie de coronavirus et son impact indirect - une chute des prix mondiaux du pétrole qui frappe sa principale source de revenus.

Le FMI s'attend à ce que l'économie nigériane se contracte d'au moins 3,4 % cette année. D'autre part, a noté M. Rewane, la douleur n'aurait été que plus grande si le travail avait été reporté. "Il est préférable d'avoir effectué les travaux maintenant, alors que de nombreuses entreprises travaillent à distance, que les écoles et les églises sont fermées et que l'économie va lentement, plutôt que dans six mois, où le coût aurait été extrêmement prohibitif", a-t-il déclaré.

Lorsqu'il a été construit en 1990, le moteur économique du Nigeria ne comptait que six millions d'habitants.

Aujourd'hui, sa population a plus que triplé et le pont est saturé, avec des dizaines de milliers de véhicules qui le traversent chaque jour.