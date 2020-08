Un Palestinien vivant dans une grotte menacé d'expulsion par Israël

Depuis un an, Ahmed Amarneh et sa famille vivent dans une grotte en Cisjordanie. Cet ingénieur palestinien de 30 ans est aujourd'hui menacé d'expulsion par Israël. Dans ce territoire palestinien occupé par l'Etat hébreu, la construction d'une habitation doit parfois être approuvée par les autorités israéliennes. Les structures jugées illégales sont démolies, et cette grotte en fait partie. Pourtant cette grotte n'a pas été construite par Ahmed, elle date de l'Antiquité selon lui. Il l'a juste améliorée pour y vivre décemment. Ahmed et sa famille habitent ici car Israël leur interdit de construire une maison.

"Je ne comprends pas pourquoi ils m'empêchent de vivre dans une grotte, dit Ahmed Amarneh. On fait partie de la nature, les animaux font leur nid, creusent des trous, vivent dans des grottes et ne sont pas expulsés. Alors qu'ils me traitent comme un animal et me laissent vivre dans la grotte."

Chaque matin en s'occupant de ses chèvres, Ahmed craint l'arrivée des bulldozers. Il sait que le Covid-19 n'empêchera pas leur venue. Selon une ONG israélienne anticolonisation, Israël a démoli en juin 63 structures appartenant à des Palestiniens malgré la pandémie.