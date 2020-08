Nouvelle alerte Covid-19 dans certains pays européens

Le port du masque désormais obligatoire dans l'espace public à Bruxelles et dans une vingtaine de communes entourant la capitale belge. Objectif : renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus, alors que le nombre de contaminations quotidiennes est en nette augmentation. Se couvrir le nez et la bouche est une nécessité mais aussi une contrainte pour certains, surtout avec des températures estivales dépassant 35 %.

"On ne peut pas respirer et on transpire tout le temps", dit une touriste de passage à Bruxelles.

La situation est encore plus critique en Espagne. Sept semaines après avoir résisté au premier assaut de l'épidémie, le pays voit éclore de nouveaux et très nombreux foyers de contagion. Certaines régions comme la Catalogne, l'Aragon ou le Pays basque ont pris des mesures drastiques. Malgré l'ambiance vacances, l'heure n'est clairement plus à la décontraction.

"Je pense que les gens ont trop fait confiance au fait que le virus circulerait et infecterait moins pendant l'été en raison de températures élevées. Même si cela est vrai, ce paramètre a entraîné un relâchement excessif et nous nous retrouvons face à de trop nombreuses situations à risque ; trop de contacts, des fêtes et rassemblements dans des espaces fermés ou des plages bondées", explique Salvador Macip, épidémiologiste et auteur du livre "Les grandes plaies modernes".

Le gouvernement français hausse le ton, lui aussi. La "situation épidémiologique évolue dans le mauvais sens" a indiqué le premier ministre. L’Extension de l'obligation du port du masque à l'extérieur et l’interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes a été prolongée jusqu'au 30 octobre.

Dans le même temps, les enfants écossais ont repris le chemin de l'école pour la première fois en cinq mois, donnant le coup d'envoi d'une rentrée scolaire délicate au Royaume-Uni, en pleine résurgence, lui aussi, de l'épidémie.