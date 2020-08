Les ministres de la Défense de l'UE se réunissent ce mercredi à Berlin pour discuter des tensions croissantes, notamment au Belarus et en Méditerranée orientale.

"C'est la première fois depuis longtemps que les ministres européens de la Défense peuvent se rencontrer personnellement, à une époque où les défis sont de plus en plus importants. Nous voyons l'évolution de la situation au Mali. Nous voyons les manifestations au Belarus. Nous voyons la tension et les disputes croissantes en Méditerranée orientale et nous voyons la nécessité, pour l'Europe, d'améliorer sa capacité d’action, et ce pour sa propre sécurité", a souligné Annegret Kramp- Karrenbauer, ministre allemande de la Défense.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réuniront également jeudi à Berlin pour approfondir les discussions sur la crise en Méditerranée orientale et sur la manière de répondre à une Turquie de plus en plus ferme.