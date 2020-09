Gros coup de chaud sur l'Europe !

La France et plusieurs pays du nord de l'Europe font face à une vague de chaleur intense avec des températures dépassant jusqu'à 10 degrés les normales de saison.

Une baignade mi-septembre comme en plein mois d'août : illustration d'une vague de chaleur intense qui balaie la France et plusieurs pays du nord de l'Europe, Allemagne, Autriche ou Royaume-Uni.

Dans l'après-midi, il a ainsi fait plus de 30 degrés à Paris. Dans plusieurs villes, les températures ont dépassé d'une dizaine de degrés les fameuses "normales de saison".

Le responsable de ce coup de chaud : un anticyclone certes. Mais aussi bien sûr le réchauffement climatique. Pour les spécialistes, il ne fait guère de doute que ces épisodes de chaleur exceptionnelle vont se multiplier.

Vers des étés plus longs et plus chauds

"Cette année on a aussi connu un été chaud. Cela ne veut pas dire que les étés qui vont suivre seront forcément plus chauds que ceux qui se sont écoulés, en revanche la tendance de fond est là : on va avoir des étés de plus en plus longs et de plus en plus chauds", précise Sébastien Léas de Météo France.

En Roumanie, les stations balnéaires en profitent pour accueillir des vacanciers toujours plus tard dans la saison.

Cette vague de chaleur exceptionnelle devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Elle intervient au terme d'un été déjà particulièrement sec et chaud sur une grande partie du continent.