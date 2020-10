[Direct] Annonce du prix Nobel 2020 de littérature

A peine sorti d'une mauvaise passe qui a terni le prix littéraire le plus célèbre au monde, le Nobel de littérature va être attribué ce jeudi par l'Académie suédoise à Stockholm. Suivez à partir de 13h, l'annonce de la lauréate ou du lauréat du Nobel 2020.

L'institution, qui décerne son 113e Nobel de littérature ce 8 octobre jeudi, garde secret jusqu'au dernier instant le vote de ses 18 membres. Et aucun nom en lice n'est jamais confirmé avant la levée des archives... cinquante ans plus tard.

Les sites de paris placent la Française Maryse Condé, la Russe Lioudmila Oulitskaïa, la Canadienne Margaret Atwood ou le Japonais Haruki Murakami comme favoris.

Les critiques littéraires sondés par l'Agence France Presse penchent plus pour l'Américano-caribéenne Jamaïca Kincaid, le Kényan Ngugi wa Thiong'o, la poète canadienne Anne Carson, l'Américain Thomas Pynchon ou le Français Michel Houellebecq.

Mais tous s'accordent à dire que le prix est très difficile à prédire cette année. L'Académie suédoise, chamboulée par la critique, choisira-t-elle un lauréat plus consensuel? Plus original? Ou creusera-t-elle son sillon, où sont surreprésentés les écrivains européens, cinq sur six de ses derniers prix?

Le Nobel de littérature dans la tourmente

Seul à pouvoir disputer à celui de la paix le titre de plus célèbre des Nobel, le prix de littérature peine à sortir d'une des périodes les plus troublées de son histoire, pourtant longue et mouvementée.

Fin 2017, l'Académie suédoise avait été minée par les dissensions sur la manière de gérer les accusations visant un Français, Jean-Claude Arnault, époux d'une académicienne et personnalité influente de la scène culturelle suédoise, depuis condamné pour viol.

Le scandale avait déchiré l'institution en plein cataclysme #MeToo, jetant une lumière crue sur les coulisses d'une académie rongée par les intrigues, et ébranlant les Nobel et même l'image d'une Suède championne de transparence, de probité, de modernité et d'égalité.

Tremblant sur ses bases, le temple des lettres avait dû surseoir au prix 2018 – il sera remis un an plus tard à la Polonaise Olga Tokarczuk – du jamais vu depuis la guerre.

A peine le temps de sortir de l'eau qu'il y avait replongé la tête la première en récompensant en octobre 2019 l'écrivain autrichien Peter Handke, aux sulfureuses positions pro-Milosevic.

Remise du prix Nobel de la Paix ce vendredi

La saison des Nobel se poursuit donc ce jeudi, avec ce prix de la littérature, après la remise des Nobel scientifiques. La médecine était allée aux découvreurs de l'hépatite C, la physique aux mystères des "trous noirs" et la chimie a consacré un duo de généticiennes pour avoir mis au point des "ciseaux moléculaires".

Ce vendredi, cette semaine s’achèvera avec l'autre récompense la plus attendue, le prix Nobel de la Paix.

Les prix Nobel récompensent depuis 1901 des hommes, des femmes et des organisations ayant œuvré pour le progrès de l'humanité, selon le vœu de leur créateur, l'inventeur suédois Alfred Nobel.