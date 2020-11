Le président élu Joe Biden promet un "nouveau jour" pour l'Amérique

no comment

Des feux d'artifice ont illuminé le ciel de Wilmington, dans le Delaware après le premier discours du président élu Joe Biden, samedi soir. Le mot "Biden" et la carte des États-Unis ont été projetés dans le ciel tandis que retentissaient des airs de Bruce Springsteen et de Tina Turner. Sur une scène installée en plein air, aux côtés de la future vice-présidente Kamala Harris, le président élu démocrate a appelé à l'unité et a promis un "nouveau jour pour l'Amérique".