En Hongrie, le théâtre survit grâce à la diffusion en ligne

Comme beaucoup d'institutions culturelles en Europe, les théâtres hongrois sont fermés au public en raison de la pandémie de coronavirus. Mais certains, comme le théâtre Latinovits Zoltán situé en périphérie de Budapest, diffusent leurs spectacles sur Internet ce qui permet de les maintenir à flot.

Les salles de spectacles robustes financièrement peuvent investir dans des caméras et des équipements techniques dernier cri, leur permettant de gérer elles-mêmes leurs services de diffusion. Mais les autres utilisent des services de fournisseurs récents, qui vendent des billets, enregistrent et diffusent les spectacles comme Theatre TV.com.

D'après Dániel Berzsenyi, directeur du théâtre Latinovits Zoltán, ces diffusions payantes en ligne ont permis "d'éviter littéralement la mort" de son établissement.

Dès cet été, le directeur artistique de Theatre TV.com a arpenté le pays pour proposer ses services aux différentes salles de spectacles. "On m'a refusé dans beaucoup d'endroits, on m'a dit qu'il était impossible de transmettre l'expérience du théâtre en ligne" explique Márk Radnay. "Et maintenant, c'est l'inverse, les théâtres viennent à nous" se satisfait-il.

Effectivement, le théâtre en streaming s'avère à certains égards plus populaire que le vrai théâtre. Par exemple, une comédie musicale hongroise a attiré plus de 10 000 spectateurs en ligne. Mais certains théâtres redoutent un revers de la médaille.

"Avec ce flux en ligne, il est possible d'attirer plus de personnes que ne le pourrait une salle de théâtre réelle. Certains programmes très attractifs le font régulièrement. Donc un théâtre peut décider de limiter le nombre de spectateur. C'est une décision logique, parce qu'il ne souhaite pas que le public sature ; les théâtres veulent pouvoir attirer à nouveau le public dans leurs salles après la pandémie" analyse Gergely Légradi, directeur de E-theatre, une solution de streaming à but non lucratif.

Le théâtre en ligne, qui devait initialement être une solution temporaire, pourrait donc continuer à exister après la crise du coronavirus.