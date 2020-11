Klaus Schwab : "Réinitialiser le multilatéralisme pour mieux coopérer"

Cela peut sembler absurde, mais le Covid-19 pourrait donner l'occasion à la communauté internationale d'avoir une deuxième chance d'agir dans le bon sens. La pandémie a brutalement mis en évidence les injustices à travers le monde : l'aggravation de l'écart de richesse, l'inégalité d'accès aux soins de santé, la précarité de l'emploi et l'accentuation de la crise climatique. Elle a aussi fait tomber le masque de dirigeants qui travaillent pour eux-mêmes plutôt que pour leurs citoyens. Mais elle a également montré de manière inédite que le monde peut agir de manière coordonnée et rapide pour le bien commun.

Le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, estime qu'une réinitialisation des systèmes de coopération internationale est possible. Il a publié un livre à ce sujet. Il nous répond dans The Global Conversation.

Isabelle Kumar, euronews :

"Quand vous regardez l'état du monde actuellement, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ?"

Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial :

"Le mot "réinitialisation" me semble approprié car nous sommes toujours en train de combattre le virus, mais nous pouvons être plutôt optimistes après ce que nous avons vu avec l'annonce des vaccins. Nous devons maintenant réfléchir à la manière de structurer, de concevoir l'ère post-coronavirus. Et de ce point de vue, évidemment, le mot "réinitialisation" me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire : nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Nous devons profiter de cette occasion - à l'image de ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents après la Seconde Guerre mondiale - pour réfléchir réellement à ce qui n'a pas fonctionné et à ce que nous pourrions faire de mieux."

"Rendre le monde plus résistant, plus inclusif et plus vert"

Isabelle Kumar :

"Quelle est votre priorité en déclenchant - si vous le pouvez - cette réinitialisation ?"

Klaus Schwab :

"Je pense qu'il y a trois dimensions, trois priorités. La première, c'est de rendre le monde plus résistant parce que nous devrons certainement faire face à d'autres surprises, à des situations difficilement prévisibles que les commentateurs appellent des "cygnes noirs" et peut-être à différents types de virus. La deuxième priorité, c'est que nous devons rendre le monde plus inclusif, plus juste parce que nous avons vu que nous avons atteint un nombre insoutenable de personnes qui se sont senties exclues. Enfin, il faut que notre monde devienne plus vert. Nous devons mettre toute notre énergie dans la décarbonisation pour éviter qu'à l'avenir, nous ayons une catastrophe majeure dont nous avons les premiers signes aujourd'hui."

Isabelle Kumar :

"Oui, malheureusement. Professeur, nous allons revenir sur certains points que vous avez soulevés, mais d'abord, j'aimerais parler du mécanisme COVAX. Parce qu'à certains égards, quand on voit ce voile sombre que le Covid 19 a jeté sur le monde, ce mécanisme est une lueur d'espoir - parce qu'il a montré comment les nations les plus riches peuvent s'occuper de celles qui sont confrontées à plus de difficultés. Dans quelle mesure l'expérience de COVAX qui vise à donner aux nations les plus pauvres, un accès à la vaccination, influence-t-elle votre vision d'une société plus inclusive ?"

Klaus Schwab :

"C'est une lueur d'espoir car cela confirme l'efficacité qui peut être atteinte quand nous avons les bons partenaires pour travailler ensemble. C'est une approche systémique. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes dans le monde en adoptant des approches simples et COVAX intègre à cette démarche sur les vaccins, les traitements, les tests et les bonnes stratégies en matière de politique de santé. Donc ce qu'il nous faut au niveau mondial à l'avenir, c'est une approche beaucoup plus systémique parce que nous savons que tout est interdépendant. Tout est relié non seulement à l'échelle de la planète, mais si vous prenez les questions sociales, économiques, politiques, elles sont toutes interconnectées. Nous avons donc besoin d'une approche systémique."

"COVAX est une étape très importante pour que le fossé entre pays développés et émergents ne se creuse pas"

Isabelle Kumar :

"Professeur, s'il nous faut cette approche systémique, nous avons quand même un petit problème au sujet du COVAX justement : alors que l'Union européenne a rapidement soutenu cette initiative, il y a des acteurs comme les États-Unis, la Russie et la Chine qui n'en font pas partie."

Klaus Schwab :

"Il est possible que les États-Unis nous rejoignent à l'avenir. Je pense que COVAX est aussi une étape très importante pour nous assurer que le fossé entre les pays développés et les pays émergents - les pays les moins développés - ne se creuse pas. Nous avons vu combien le coup porté par le virus à ces pays est grave et préjudiciable. Et avec COVAX, nous veillons à ce que ces populations puissent elles aussi bénéficier de ce programme - y compris évidemment au niveau européen et avec une coopération bien meilleure par rapport à ce que nous avons vu dans le passé -. Nous nous assurons qu'il n'y ait pas une injustice plus grande dans la distribution de tous ces remèdes dont nous avons besoin pour lutter contre ce virus."

Isabelle Kumar :

"Vous avez dit qu'il est possible que les États-Unis intègrent ce mécanisme, évidemment avec l'accession au pouvoir de Joe Biden. Mais vous n'avez pas parlé de la Chine. Je sais que vous êtes en contact avec la plupart des dirigeants du monde. Les autorités chinoises vous ont-elles indiqué qu'elles pourraient être prêtes à rejoindre un tel mécanisme ?"

Klaus Schwab :

"Honnêtement, je n'en sais rien. Mais bien sûr, j'ai conscience que la Chine doit être prise en compte dans cette réinitialisation. Il faut que tous les pays soient intégrés. Ce n'est pas seulement le virus qui nous relie. Je pense aussi aux autres questions : le terrorisme, la pauvreté, l'environnement. Toutes ces questions exigent une coopération mondiale. Sinon, nous ne réussirons pas."

"Avec l'élection de Joe Biden, j'ai bon espoir que nous puissions créer les systèmes dont nous avons besoin pour le XXIe siècle"

Isabelle Kumar :

"Vous êtes un ardent défenseur du multilatéralisme, d'une société multipartite. Avec le départ de Donald Trump dont nous venons de parler, pensez-vous qu'il donne aujourd'hui, un nouvel élan au système multilatéral ? Allons-nous retourner au multilatéralisme traditionnel ? Ou la communauté internationale a-t-elle pris une nouvelle voie ?"

Klaus Schwab :

"Je pense que là aussi, nous devons réinitialiser le système. Nous ne pouvons pas revenir au multilatéralisme que nous avons établi après la Seconde Guerre mondiale. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réforme du système international. Il suffit de penser à l'OMC - l'Organisation mondiale du commerce -. Nous devons intégrer de nouvelles dimensions du commerce mondial : par exemple, tout ce qui a trait au commerce électronique, etc. Donc, il est clair que le multilatéralisme sera encouragé par l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Et j'ai bon espoir que nous puissions maintenant créer les systèmes dont nous avons besoin pour le XXIe siècle."