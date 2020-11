Migrants : accord entre le Royaume-Uni et la France pour renforcer la surveillance des côtes

Deux fois plus de patrouilles et plus de moyens technologiques pour surveiller les plages françaises le long de la Manche à partir du 1er décembre… C'est l'accord qui a été passé entre Paris et Londres pour tenter de stopper les traversées de migrants. Drones, radars, caméras ou encore jumelles de vision nocturme. Le Royaume-Uni va y consacrer plus de 31 millions d'euros.

Ce dossier empoisonne les relations entre les deux pays depuis des mois, Londres accusant la France de ne pas faire assez pour empêcher les migrants de rejoindre l'autre rive.

Depuis le début de l'année, plus de 8000 personnes ont tenté la traversée à bord de canots, de kayaks ou même à la nage, simplement munis de gilets de sauvetage. Officiellement, sept l'on payé de leur vie. Dans la réalité, probablement beaucoup plus. Une conséquence notamment de la pandémie de coronavirus. Jusque-là, c'est surtout à bord de camions et de ferries que les clandestins essayaient d'embarquer, mais le trafic a considérablement été réduit avec la crise sanitaire.