Covid : les familles des victimes de Bergame réclament justice

En mars dernier, Bergame et sa province ont été les plus touchées par la pandémie en Italie. Après Codogno, Alzano et Nembro ont connu une contagion hors de contrôle. 500 familles ont donc décidé de poursuivre l'exécutif local et le gouvernement national.

Enzo Fusco a perdu son père pendant la première vague. Il a créé le comité "Nous dénoncerons". Pour lui, l'initiative d'aujourd'hui est aussi politique. Il veut s'assurer que de tels manquements ne pourront pas se reproduire à l'avenir.

"Notre devise, nous dénoncerons, a une signification plus large, explique Enzo Fusco_. Cela signifie que nous découvrirons la vérité. Dans le secteur de la santé mais aussi dans les écoles, les transports en commun... Parce que nous avons remarqué que toutes les institutions ont un comportement laxiste dans leur manière de gérer les affaires publiques. Et nous ne pouvons plus l'accepter_."

D'une simple association de victimes, le comité est en train de se constituer en véritable contre-pouvoir. Objectif : que les victimes obtiennent justice, à Bergame mais aussi dans le monde entier. Ils sont devenus un modèle pour un grand nombre de victimes de par le monde.