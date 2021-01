Covid-19 : Les pays de l'UE prêts à serrer la vis

Les pays européens sont prêts à serrer la vis, pour mieux contrôler la progression de la pandémie de Covid-19.

L'Allemagne pourrait prolonger le confinement de ses habitants de huit à dix semaines, a fait savoir la chancelière Angela Merkel : tous les voyants sont au rouge, avec près de 900 morts liés à cette maladie au cours des dernières 24 heures dans le pays, où le variant sud-africain du coronavirus a été décelé.

Le Portugal, lui aussi, affiche des indicateurs qui comptent parmi les plus alarmants depuis l'an dernier : d'après le premier ministre Antonio Costa, le confinement qui débutera ce jeudi s'apprête à durer un mois, pour mettre un coup d'arrêt aux nouvelles contaminations.

Les campagnes vaccinales s'accélèrent dans les pays de l'Union, la Commission européenne a déjà signé des contrats avec six laboratoires, et des négociations sont en cours avec deux autres : une stratégie d'achats pour porter le potentiel global à plus de 2,5 milliards de doses.

L'Agence européenne des médicaments a déjà donné son feu vert aux vaccins de Pfizer BioNTech et de Moderna : l'organisation a reçu une demande d'autorisation pour celui d'AstraZeneca/Oxford, moins cher et plus facile à stocker. et pourrait prendre sa décision le 29 janvier.