Football : la "folie" Özil s'empare d'Istanbul

C'est un secret de Polichinelle, Mesut ¨Özil sera bien dans les prochaines heures un joueur de Fenerbahçe, l'une des grandes équipes de football d'Istanbul. L'ancien joueur des Gunners d'Arsenal est d'ailleurs arrivé dans la capitale turque depuis quelques jours.

Son vol depuis Londres vers le Bosphore a suscité un enthousiasme sans précédent sur Flightradar24, qui propose de suivre le déplacement des avions en temps réel. C'est bien simple, plus d'un million de personnes ont scruté l'itinéraire du Falcon 8X sur le site dans lequel se trouvait le joueur allemand d'origine turque, le 17 janvier dernier. Flightradar24 a même ajouté qu'il avait observé jusqu'à plus de 300 000 connexions simultanées.

Autre exemple de l'engouement créé par l'arrivée imminente de l'ancien numéro 10 de la Mannschaft dans l'effectif de Fenerbahçe, ce transfert s'est même invité dans une conférence de presse entre les ministres turc et et allemand des Affaires étrangères à Ankara, le 18 janvier dernier.

Ainsi lors de cet échange avec la presse avec son homologue Mevlut Cavusoglu, Heiko Maas n'a pas pu échapper aux questions sur le sujet. Sur le ton de la plaisanterie, le chef de la diplomatie allemande a indiqué que cette question était "plus sensible que celui de la vaccination" contre le Covid-19, ajoutant que "je sais que les fans de football en Turquie sont très passionnés".

Le champion du monde 2014 avait été critiqué de façon virulente en Allemagne après avoir posé pour une photo avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan en 2018. Dénonçant des attaques "racistes", Özil avait mis fin à sa carrière internationale après la Coupe du monde la même année.

Mesut Özil et Amine Gulse, lors de leur mariage en compagnie du président turc Recep Tayyip Erdoğan et du gouverneur d'Istanbul Ali Yerlikaya, le 7 juin 2019 à Istanbul AP via services de presse de la présidence turque

Le président turc avait affiché sa solidarité avec Özil après son retrait de l'équipe nationale, jugeant "inacceptable" le "racisme" dont il aurait été victime. En juin 2019, Özil a célébré son mariage à Istanbul avec Recep Tayyip Erdoğan comme témoin.

Grosse baisse de salaire

Mesut ¨Özil devrait parapher, ce week-end au plus tard, un bail de trois ans et demi avec les jaune et bleu de Fenerbahçe. Selon le quotidien sportif espagnol AS, l'Allemand aurait accepté une très grosse baisse de salaire pour rejoindre le club stambouliote avec 4 millions d'euros par an, contre plus de 15 lorsqu'il était à Arsenal, un club avec lequel il était d'ailleurs en conflit. Özil n'a, en effet, plus joué depuis le 7 mars 2020 avec les Gunners, où il a pourtant marqué 44 buts et a réalisé 77 passes décisives durant ses sept années passées sous la tunique blanche et rouge.

"Les adieux de Mesut Özil à Londres", compte officiel de Fenerbahçe

Fans d'Arsenal tristes du départ de leur numéro 10 partir, supporters de Fenerbahçe impatients de voir débarquer le champion du monde 2014 ou simples curieux auront contribué à faire de ce transfert un événement à haute altitude.

Fenerbahçe est actuellement deuxième du championnat turc, entre Besiktas et Galatasaray, les deux autres grands clubs d'Istanbul. Les derbys entre les équipes de la capitale sont réputés pour être parmi les plus chauds de la planète foot. Et avec sa nouvelle recrue, Fenerbahçe espèrent décrocher un titre de champion qui lui échappe depuis 2014.