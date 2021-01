Victoire des sherpas sur le K2 : enfin la gloire pour le Népal

C'est le retour des héros. L'équipe d'alpinistes népalais qui a conquis le K2 pour la première fois en hiver est rentrée chez elle à Katmandou, et c'est une foule d'admirateurs, d'amis et de proches qui sont venus les accueillir à l'aéroport ce mardi.

C'est enfin la reconnaissance pour ces grimpeurs hors-pair, dans l'ombre des grands explorateurs depuis un siècle. Aujourd'hui, ils inscrivent avec beaucoup de fierté leurs noms et celui de leur pays dans la grande histoire de l'alpinisme...

"En tant qu'équipe, déclare Nirmal Purja, membre de l'expédition, nous sommes fiers et honorés, et nous avons envoyé un message très clair au monde : si vous êtes unis, rien n'est impossible (...) Les sherpas ont toujours été les maîtres des 8 000, aucun doute là dessus. C'est juste que le monde ne le savait pas".

Hymne et drapeau national, écharpes blanches, symbole de compassion et de reconnaissance, et fanfare étaient là pour célébrer Nirmal Purja, Mingma Sherpa et les autres. parmi eux, quelques grimpeurs très expérimentés et déjà détenteurs de plusieurs records.

Mingma Sherpa : "Beaucoup de montagnards ont déjà tenté le K2 en hiver mais n'ont pas réussi, c'est donc beaucoup de fierté pour notre pays mais aussi une grande réalisation pour tous les alpinistes".

Guides, porteurs... depuis toujours les sherpas népalais sont l'atout indispensable des grandes cordées de l'himalaya. Pleins d'humilité, ils avaient refusé en 1950 d'accompagner Maurice Herzog et Louis Lachenal dans les derniers mètres du sommet de l'Annapurna car tout simplement, risquer de se geler les doigts allait les handicaper pour leurs prochaines missions...

Cette fois, à 8 611 mètres d'altitude, ils ont assumé le courage et la force qui sont les leurs et finalement donné au Népal la reconnaissance et la gloire qu'il méritait dans ce domaine depuis si longtemps.