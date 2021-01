Covid-19 : l'Europe ajuste sa stratégie de lutte

La France se prépare-t-elle à un troisième confinement ? Malgré des restrictions et un couvre-feu à 18h, la situation sanitaire ne s'améliore pas, les hospitalisation augmentent. Le gouvernement est sous pression et doit annoncer de nouvelles mesures pour freiner la circulation du virus. Un confinement strict, des vacances scolaires étendues, Paris n'exclut aucun scénario.

Limiter les déplacements pour limiter la circulation du virus, c'est l'option choisie par la Belgique. Depuis hier, Bruxelles interdit toute entrée dans le pays pour des déplacements "non-essentiels".

En Angleterre, l'enseignement à domicile va devoir se poursuivre encore quelques semaines. Le confinement a été prolongé jusqu'au 8 mars, date à laquelle les écoles pourraient rouvrir. Le seuil des 100 000 morts dus au Covid-19 a été franchi mardi au Royaume-Uni, premier pays européen à atteindre ce cap symbolique. La gestion de Boris Johnson est pointée du doigt.

"Je sais que tout le monde à travers le pays veut que nous ouvrions les écoles le plus rapidement possible, et je peux vous assurer que c'est l'ambition de ce gouvernement. Mais je sais aussi, nous le savons tous, qu'il y a 37 000 personnes hospitalisées. souffrant de Covid et un taux d'infection toujours extrêmement élevé, vous, nous devons tous être prudents" martèle le Premier ministre britannique.

La Grande-Bretagne a interdit l'accès à son territoire aux ressortissants en provenance de 22 pays jugés à haut risque, où de nouvelles souches du coronavirus sont apparues ou pourraient être présentes, comme l'Afrique du Sud et le Portugal.

La Lituanie elle aussi prolonge son verrouillage jusqu'en mars malgré une baisse des nouvelles infections. Les magasins non essentiels, les gymnases, les théâtres et les cinémas resteront fermés et les réunions familiales ne sont pas autorisées. Mais certaines restrictions, y compris l'interdiction de voyager entre les villes, pourraient être levées plus tôt.

Les interdictions de voyager à l'étranger se multiplient comme en Norvège où toute personne qui entre sur son territoire doit fournir un test PCR négatif effectué 24 heures avant son départ.