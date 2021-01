Dans une clinique allemande, un chef étoilé cuisine pour les héros de la pandémie

Un chef étoilé derrière les fourneaux pour nourrir le personnel soignant d'une clinique. A Bad Belzig près de Berlin, l'Allemand Peter Frühsammer met son talent et ses recettes au service de celles et ceux qui depuis un an sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Des plats finement préparés destinés aux médecins et infirmières qui doivent affronter chaque jour des journées éprouvantes

"C'est une grande responsabilité, souligne Peter Frühsammer. Nous ne cuisinons pas uniquement par pur plaisir, nous cuisinons aussi pour nourrir des gens. Et quand le goût, la fraîcheur et la science nutritionnelle moderne se réunissent dans la même assiette, alors je pense que c'est une bonne recette."

Le personnel soignant savoure ses plats préparés avec finesse. Dans la clinique, la pause repas a rarement été aussi appréciée :

"Avant, je mangeais toujours entre deux opérations : il fallait descendre, manger pendant deux minutes et remonter immédiatement. Maintenant, on fait une pause de dix à vingt minutes et on ne se contente pas seulement de manger, on en profite aussi. c'est devenu un plaisir. "

L’initiative pourrait encourager d'autres chefs en Europe, actuellement à l'arrêt en raison de la pandémie qui a réduit au silence les cuisines des restaurants.