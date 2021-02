Covid-19 : le Sénégal démarre sa campagne de vaccination

no comment

Le Sénégal a démarré ce mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19 après que le gouvernement a reçu la semaine dernière 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm, également déployé dans d'autres pays africains, comme les Seychelles, le Zimbabwe, l'Égypte et la Guinée équatoriale.

Le taux d'infection officiel au Sénégal est bien inférieur à celui enregistré en Europe, avec plus de 33 000 cas officiellement recensés depuis mars, dont un peu plus de 800 ont été mortels. Mais le pays de 16 millions d'habitants est néanmoins confronté à une deuxième vague de Covid-19 qui a obligé le gouvernement à imposer de nouvelles restrictions le mois dernier, dont un couvre-feu nocturne à Dakar.

Le Sénégal prévoit de réserver le vaccin en premier lieu aux personnels soignants et aux personnes de plus de 60 ans atteintes de comorbidité. Le pays prévoit aussi de faire un don de 10 % de son lot de 200 000 vaccins à la Guinée-Bissau et à la Gambie.