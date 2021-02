Royaume-Uni : une solution pour loger les plus démunis pendant la crise sanitaire

C'est un ancien footballeur au grand cœur. Lou Macari, légende du ballon rond en Ecosse a décidé de venir en aide aux personnes sans-abri, alors que la pandémie de coronavirus fait rage.

Comment offrir un toit aux personnes modestes, en évitant les dortoirs, où le virus peut se propager ? La solution réside dans ces installations inspirées des petites capsules habitables que l'on retrouve dans les grands festivals de musique. D'habitude, ces cabanes, plus élégantes que des tentes, sont loués par des fans de musique.

"J'ai vu ça pour la première fois dans un champ et je me suis dit : "Ça a l'air bien, ça doit marcher. Et je me suis dit : "bien, on va essayer" et j'ai essayé. Et ça marche" explique l'ex footballeur.

L'entrepôt trouvé en urgence dans le centre de la ville de Stoke-on-Trent, au début de la crise sanitaire, accueille désormais quarante personnes qui se sont retrouvées sans-abris après la fermeture de leur centre d'accueil.

"J'ai dû aller vite, j'ai trouvé cet endroit... et j'ai décidé que nous devions venir vite. Donc pendant ces douze mois terribles pour tout le monde, et bien ça n'a pas été si dur que ça pour nous ici" souligne Lou Macari.

Sa fondation a permis à certaines personnes d'avoir, pour la première fois depuis longtemps, leur propre espace personnel.

"Lou Macari. Quel homme !" reconnaît Thomas Preston, l'un des bénéficiaires. "Il y a plus de protection, je sais que ça ne paie pas de mine, mais une fois les portes fermées, c'est si paisible" décrit-il.