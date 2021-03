Claudie Haigneré, première Française dans l'espace, encourage les femmes à se lancer dans l'aventure

En ce 8 mars, est célébrée la Journée internationale des droits des femmes ; l'occasion de rappeler les inégalités, écarts de salaires et violences sexistes qui perdurent dans nos sociétés. Et alors que de nombreux progrès restent à faire sur Terre, un domaine n'échappe pas aux inégalités entre les hommes et les femmes : celui de l'aérospatiale. Pour en parler, une femme, qui a brisé un plafond de verre en devenant la première Européenne à avoir été dans l'espace : Claudie Haigneré.

En août 1996, après des années de longue préparation, cette rhumatologue de formation et docteur en neurosciences participe à sa première mission spatiale, Cassiopée, et rejoint la station russe Mir. Un voyage de 16 jours dans l'espace historique. A l'époque, Claudie Haigneré raconte qu'il y avait "10% de femmes" parmi les candidats lors de la sélection en 1985. "J__'ai eu la chance d'être la femme sélectionnée dans le groupe de sept astronautes à l'époque", raconte-t-elle sur le plateau d'euronews.

En 2008 lors de la dernière sélection de l'Agence spatiale européenne, dont est issu le Français Thomas Pesquet - et où seuls sept candidats avaient franchi la ligne d'arrivée, sur plus de 8 000 candidatures -"le taux de candidatures féminines était de 15%", poursuit-elle. "Donc, effectivement, on n'a pas beaucoup bougé entre 1985 et 2008. Mais la sélection que l'Agence spatiale européenne lance aujourd'hui va démarrer à la fin du mois de mars. Et un des objectifs est d'accroître cette diversité et d'avoir une mixité un petit peu plus équilibrée qui nous amènerait à environ un tiers astronautes féminines recrutées."

Cela veut dire qu'il faut "beaucoup plus de jeunes femmes candidates", ajoute Claudie Haigneré. "Cela veut dire qu'il faut qu'on mobilise aussi les jeunes femmes sur ces métiers de la science et de la technologie de l'ingénierie, qu'ils soient ceux du spatial, ou issus d'autres domaines", souligne-t-elle, où _"il manque des talents féminins". _

Alors que l'Agence spatiale européenne lance une campagne de recrutement le 31 mars, et même si les places sont chères, Claudie Haigneré appelle les femmes à candidater. Plusieurs milliers de candidatures sont attendues. Le profil recherché ? Avoir un master dans un domaine scientifique et trois ans d'expérience professionnelle. La limite d'âge a été repoussée à 50 ans. "__Osez candidater, osez prendre cette chance qui vous est offerte, puisque les portes sont ouvertes. Si vous avez ce rêve, cette envie, ce désir de participer à cette aventure, il faut oser y aller. Que vous soyez complètement prête ou pas tout à fait prête. On ne cherche pas des êtres parfaits, on ne cherche pas des super-héros, des super-héroïnes, mais à s'engager dans un chemin. Et de toute façon, on va grandir sur ce chemin", conclut Claudie Haigneré.

Retrouvez l'interview complète dans la vidéo ci-dessus.