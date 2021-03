Covid-19 en France : le Rhône, la Nièvre et l'Aube basculent en confinement nouvelle formule

C'est fait ! Les Français qui habitent dans les départements du Rhône, de l'Aube et de la Nièvre, vont subir à leur tour le confinement assoupli inauguré dans 16 autres territoires. Les nouvelles restrictions sanitaires sont principalement la fermeture des commerces jugés "non essentiels" et l'interdiction de se déplacer au-delà de 10 kilomètres de son domicile. Elles entreront en vigueur ce vendredi à minuit, pour une durée d'un mois.

Après concertation avec les élus et les préfets, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran jeudi, "il est apparu indispensable d'amplifier les mesures de protection pour ces trois départements". La raison de ce renforcement tient en une phrase prononcée par le ministre : "La dynamique épidémique est forte".

C'est le moins que l'on puisse dire ! Les services de réanimation ont de plus en plus de mal à tenir le choc face aux assauts du variant anglais, surtout à Paris et dans sa région, l'Île-de-France, ainsi que dans le nord du pays. Le nombre de patients accueillis dans ces services ne cesse de grimper : il vient de dépasser les 4 700 personnes, 4 709 précisément ; selon Santé publique France, on se rapproche maintenant du record de la deuxième vague de Covid-19 à l'automne dernier, qui atteignait 4 903 malades en réanimation le 16 novembre 2020.