Suez : le transport maritime bloqué, le déblocage du canal pourrait durer des semaines

Personne ne sait combien de temps il faudra pour dégager l'Ever Given du Canal de Suez, le délai pourrait se compter en semaines et les géants de l'import-export retiennent leur souffle.

Sans le Canal de Suez, les navires pourraient être forcés de passer par le cap de Bonne-Espérance, soit un détour de 6 000 kilomètres.

D'ordinaire, plus de 8 milliards d'euros transitent quotidiennement par le chenal entre l'Europe et l'Asie, soit environ 10 % du commerce mondial, autant du gaz liquéfié, quasiment 2 millions de barils de brut par jour et en somme tout le transport maritime qui dépend du Canal de Suez.

Rose George, auteur de "90 Percent of Everything" : "C'est un élément incontournable de notre vie : sans le transport maritime, cette webcam ne serait pas arrivée jusqu'à moi, pareil pour cet ordinateur, et à peu près tout ce qui se trouve sur mon bureau. Le transport maritime nous apporte encore 90 % de tout, et je pense qu'au Royaume-Uni, c'est 95 % de tout - on en est complètement dépendants".

Des dizaines de navires attendent aux deux extrémités du canal.

Des transporteurs indiquent à leurs clients réfléchir à de possibles déroutements et Moscou, de son côté, vante le potentiel de la Route maritime du Nord que le changement climatique rend de plus en plus praticable.