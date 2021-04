Africanews , la chaîne panafricaine, fête ses cinq ans

Africanews fête ses 5 ans. La chaîne panafricaine lancée en 2016, la seule du continent à s'adresser aux spectateurs en anglais et en français, est en constante progression depuis ses débuts. Elle est aujourd'hui diffusée dans plus de 50 pays, et touche plus de 35 millions de foyers, sur le continent africain mais aussi au delà. D'abord installée à Pointe Noire, en République du Congo, elle diffuse désormais depuis les locaux de sa grande soeur européenne, Euronews, basée à Lyon en France.

"Une chaîne panafricaine qui diffuse en anglais et en francais, faite par des Africains, c'est nouveau, c'est cela dont le continent a besoin", dit très fière Oyimloye Afokale, journaliste.

Africanews parle de tout et s'intéresse à tout, en toute liberté.

"Pendant longtemps nous avons eu des médias qui traitaient les questions africaines mais juste dans les pays importants, d'où viennent les grosses informations, remarque le journaliste Jerry Fisayo Bambi. A Africanews, nous, nous essayons de parler aussi des endroits qu'on appelle les déserts de l'information."

"On travaille en Afrique et généralement on se dit "vous êtes en Afrique, peut-être allez vous subir des pressions de la part des gouvernants!" Heureusement non, on n'a pas connu ce genre de chose, nous travaillons en toute indépendance aujourd'hui on peut en être fiers ", ajoute Serge Patrick Mankou, journaliste présent depuis les débuts de la chaîne.

Dans la rédaction, 16 journalistes venus des quatre coins de l'Afrique s'appuient sur un réseau d'une quarantaine de correspondants.

"Nous sommes uniques, venus de différents horizons. cela veut dire que notre audience est encore plus gagnante, explique le chef des informations de la journée, Michael Oduor. Nous traitons les informations de plusieurs régions, en essayant de donner une vision d'ensemble de l'Afrique, et c'est une Afrique unie."

En 2016, Africanews est couronnée meilleure chaîne pour son lancement. Mais d'autres faits marquants jalonnent ces 5 ans d'existence, comme le rappelle François Chignac le directeur de la chaîne panafricaine :

"Georges Weah en 2016, qui annonce sa candidature à la présidence du Liberia sur Africanews, il est depuis président du Libéria... Saif al Islam qui remet ses accusations sur le dos de Nicolas Sarkozy, c'était en 2018 un scoop d'un correspondant d'Africanews et ça a été repris partout dans le monde, et nous avons accompagné les premiers pas du président de la RDC au Japon, c'était son premier voyage à l'étranger après qu'il ait été nommé président."

La chaîne va consacrer plusieurs émissions spéciales à son anniversaire jusqu'au 9 mai, avec ceux qui comptent en Afrique, et toujours avec professionnalisme, et bonne humeur.