France : l'art de sensibiliser les jeunes au problème des déchets

Nawel est artiste plasticienne. Diplomée des Beaux arts en Algérie et art-thérapeute en France, elle encadre un groupe de jeunes de Vaux-en-Velin, en banlieue de Lyon. Au Grand Parc de Miribel Jonage, ils construisent une œuvre éphémère pas comme les autres.

"Imaginez une araignée, avec tous les déchets que les jeunes ont ramassé ce matin. C'est très ludique. On le fait dans le but de la sensibilisation à l'environnement et à tout ce qu'on trouve. redonner vie, une deuxième fois, juste pour un petit moment, à tous ces déchets qui sont jetés", explique Nawel Segoura.

De l'art mais aussi des jeux pour apprendre la durée de vie des déchets dans la nature. Cette initiative est portée par l'association Randossage. Au départ, de simples randonnées pour ramasser les détritus étaient organisées, puis le concept s'est étoffé en ajoutant des expositions et autres ateliers artistiques de sensibilisation à l'environnement.

Corinne Charvin est la coordinatrice de l’association : "l'idée de faire des œuvres d'art en déchets nous est venue pour valoriser l'action de nettoyage. L'action de ramassage de déchets n'est pas très motivante, au départ, surtout pour des jeunes. Du coup on a trouvé cette idée de faire des œuvres éphémères, du "land art"."

Équipés de pinces, de sacs poubelles et d'aimants pour les capsules de bière et autres objets métalliques, les jeunes sont divisés en deux équipes. L'objectif : faire la plus grosse récolte.

Allier art, pédagogie et écologie, l'idée est de plus en plus sollicitée par des structures s'occupant des jeunes et des publics sensibles. 86 kilos de déchets ont été ramassés lors de cette journée, plus de 12 tonnes, depuis le lancement du projet en partenariat avec le parc de Miribel Jonage en janvier 2019.