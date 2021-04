L'Allemagne verrouille ses nuits pour faire barrage au Covid-19

Première nuit sous couvre-feux dans toute l'Allemagne. C'est la mesure controversée adoptée cette semaine par le Parlement; elle est jugée "urgente" et "nécessaire" par la chancelière pour briser la troisième vague de la pandémie. Jusqu'ici, chaque Etat décidait de la réponse à apporter.

Le dispositif impose un durcissement des règles sanitaires dès que le taux d'incidence, qui mesure les contaminations sur une semaine, est supérieur à 100 pendant trois jours.

Le pays va également réduire de façon drastique le trafic de voyageurs avec l'Inde, classée à partir de dimanche en zone à haut risque en raison d'un nouveau variant du coronavirus apparu dans ce pays.

A Londres, des milliers de personnes ont manifesté samedi contre le port du masque obligatoire et l'instauration possible de "passeports vaccinaux" pour les loisirs, l'hôtellerie ou les voyages à l'étranger. L'Angleterre où depuis deux semaines les commerces ont rouverts, tout comme les terrasses des pubs et des restaurants après plus de trois mois de confinement.

Protestations également dans le canton de Saint-Gall en Suisse contre les mesures de restrictions encore en vigueur. Près de 4000 personnes ont ignoré l'interdiction de manifester à Rapperswil-Jona. La police a renoncé à intervenir par crainte de violences. La Suisse qui s'inquiète d'un premier cas détecté du variant indien du Covid-19 sur son territoire après avoir "transité par un aéroport européen", ont annoncé samedi les autorités sanitaires suisses.

En Italie, c'est l'effervescence : restaurants, bars, cinéma, rouvrent dès ce lundi. Les mesures sanitaires vont être progressivement assouplies. Le couvre-feu, lui, est maintenu à 22 heures. Pour la première fois depuis l'été dernier, les restaurants pourront servir en terrasse :

"Nous espérons que ce sera une belle réouverture, et que nous pourrons à nouveau travailler le plus tôt possible aussi à l'intérieur. Nous faisonsconfiance__ aux institutions pour nous protéger et nous permettre de tout rouvrir le plus rapidement possible. C'est un premier pas vers le retour à une vie normale, et on respire déjà un peu d'air frais" explique Davide Vespa, maître d'hôtel.

Pour préparer la saison touristique, dont dépend son économie, la Grèce assouplit elle aussi ses mesures, avec la réouverture ce weekend des magasins avant celle des cafés et des restaurants le 3 mai.

La troisième vague de la pandémie du coronavirus a été particulièrement virulente en Grèce , où le confinement accompagné d'un couvre-feu est en vigueur depuis novembre dernier.