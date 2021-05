20 millions de personnes totalement vaccinées au Royaume-Uni, un vent de déconfinement en Europe

C'est le paradoxe britannique : le Royaume-Uni a enregistré le plus lourd bilan en Europe - au moins 128 000 morts - mais le pays est le plus avancé sur le plan de la vaccination : plus de 20 millions de personnes sont maintenant totalement vaccinées, soit près de 40% de la population adulte. Et près de 70 % des Britanniques ont reçu au moins une dose.

C'est donc un feu vert pour la poursuite du déconfinement avec la réouverture des pubs et restaurants à l'intérieur, mais aussi des stades. Interdites depuis de longs mois, les retrouvailles à la maison sont de nouveau autorisées - mais limitées à six personnes ou deux foyers maximum -, de même que les vacances à l'étranger, même si seules quelques destinations sont exemptées de quarantaine au retour.

En Ecosse, où le gouvernement local décide de son propre calendrier de déconfinement, le relâchement de certaines restrictions ne s'applique pas à des zones subissant des poussées épidémiques, comme Glasgow.

Mais l'inquiétude persiste face à la progression du variant indien : le nombre de cas a plus que doublé en une semaine. S'il s'avère très contagieux, la levée de la quasi-totalité des restrictions en Angleterre le 21 juin pourrait être remise en cause. Une décision sera prise une semaine plus tôt.

"Nous avons observé un peu plus de 1 300 cas de ce variant indien, qui est en train de devenir la souche dominante dans certaines parties du pays, par exemple à Bolton", a déclaré Matt Hancock, ministre britannique de la Santé.

"De nouvelles données ont été publiées par l'Université d'Oxford - et j'insiste sur le fait qu'elles proviennent des laboratoires et qu'elles sont préliminaires - mais elles nous donnent un certain degré de confiance dans le fait que les vaccins fonctionnent contre cette variant indien", a-t-il ajouté.

Déconfinement en République Tchèque et en France

Pendant ce temps, dans le sud de l'Europe, cap sur la relance du tourisme. Après la Grèce et l'Italie, le Portugal a rouvert ses portes à la plupart des voyageurs européens

Et l'Espagne vient de vivre son premier weekend sans état d'urgence. Les Espagnols peuvent à nouveau circuler d'une région à une autre mais les touristes doivent toujours présenter d'un test PCR négatif de moins de 72 heures à leur arrivée.

Assouplissement des restrictions aussi en République tchèque ce lundi. Les terrasses des restaurants et salles de sport vont pouvoir à nouveau se remplir de clients dans des conditions précises.

Puis mercredi, ce sera au tour des Français de pouvoir profiter à nouveau des terrasses, après 8 mois de fermeture, mais seulement à 50% de leur capacité. Les commerces dits non essentiels et lieux culturels (musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle) pourront aussi accueillir à nouveau de monde, avec des jauges. Et le couvre-feu passe à 21 heures.