Déconfinement phase deux en France

L'effervescence en France à la veille de la deuxième grande étape du déconfinement. On cloue, on visse, on installe, on nettoie les terrasses qui, ce mercredi 19 mai, vont pouvoir de nouveau accueillir le public. Une réouverture très attendue qui se fera à 50% des capacités d'accueil des bars et des restaurants et avec des tables jusqu'à six personnes à l'extérieur.

Fermés depuis le 30 octobre, les cinémas vont eux aussi pouvoir rouvrir mercredi. La capacité d'accueil sera de 35% et il faudra appliquer la règle simple d'un espace de deux fauteuils entre les spectateurs. Les théâtres, musées et bibliothèques vont de nouveau accueillir le public. Les festivals de plein airs pourront recevoir jusqu'à 1000 personnes assises.

Mercredi ce sera aussi au tour des commerces et rayons non essentiels de rouvrir à condition de respecter un espace de 8 mètres carrés par client. Une mesure qui vaut également pour les centres commerciaux.

Très attendus également la réouverture des zoos après une longue période de solitude pour les animaux.

Prochaine étape : le 9 juin, avec notamment l'accueil des clients à l'intérieur des restaurants, le décalage du couvre-feu à 23 heures, les jauges assouplies pour les lieux culturels.