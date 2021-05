Relance du train de nuit entre Paris et Nice : Jean Castex à bord

Une arrivée à Nice très remarquée pour le Premier ministre français Jean Castex après 12 heures 30 de voyage en train de nuit. C'est un voyage symbolique de plus de 1.000 kilomètres depuis Paris effectué pour mettre en lumière une concrétisation rapide du plan de relance post pandémie. Un plan qui va consacrer 5.3 milliards au secteur ferroviaire dont 100 millions pour ce type de trains.

Le Paris-Nice en train couchette avait été arrêté en 2017 faute de rentabilité. Il renaît aujourd'hui et sera bientôt suivi par le Paris-Tarbes. Des liaisons à haut potentiel selon le Premier ministre.

"Les territoires, depuis ma prise de fonction, sont au coeur de mon action. Je pense que les territoires c'est la France de demain. C'est par elle que nous relancerons encore plus vite, encore plus fort, notre économie, l'emploi et l'innovation. Le rétablissement de ces liaisons c'est aussi le respect que l'on doit aux territoires et à celles et ceux qui y habitent", a déclaré Jean Castex le Premier ministre.

L'un des atouts majeurs de ce type de train, outre celui de pouvoir admirer les paysages, est environnemental. Il s'agit de mettre en oeuvre la transition écologique en limitant l'impact carbone de nos déplacements.

"La SNCF avait décidé d'abandonner les trains de nuit et puis, il y a un mouvement européen qui est quand même très fort en faveur des trains de nuit, lié bien sûr aux problèmes climatiques et au fait que c'est une excellente alternative à l'avion et à la voiture," a déclaré Christiane Dupart, la vice-présidente de la Fnaut ( Fédération nationale des usagers des transports )

Dans un rapport sur "le développement de nouvelles lignes de trains" transmis au Parlement la France prend d'ailleurs pour modèle la réussite de la compagnie publique autrichienne qui a constitué un véritable réseau entre plusieurs pays. D'autres liaisons nocturnes pourraient un jour suivre... Bordeaux-Marseille, Paris-Toulouse ou encore Tours-Lyon... de quoi laisser rêveurs amoureux du train de nuit.