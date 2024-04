Le prix considérable du billet pour le Venice Simplon Orient Express peut valoir la peine si vous voulez avoir la garantie de dormir les poings fermés.

Compte tenu des nuisances sonores et du manque d'espace pour les jambes lors d'un vol long-courrier, de nombreux voyageurs seraient prêts d'essayer un train de nuit pour s'assurer une meilleure nuit de sommeil.

Avec des lits adéquats et des bonnes références écologiques, les trains de nuit semblent certainement propices à un endormissement paisible.

Alors, comment se comparent les trains de nuit en Europe et lequel est le plus propice à un sommeil paisible ?

Voici ce que les voyageurs sur TripAdvisor et d'autres sites web disent à propos du sommeil dans un train-couchettes.

Les petites cabines du Venice Simplon Orient Express valent le coup

Il s'agit peut-être d'une option à gros budget, mais le Venice Simplon Orient Express bénéficie d'avis formidables sur TripAdvisor - 674 sur 870 sont des cinq étoiles.

Les commentaires sont élogieux sur le champagne à l'arrivée, les cabines opulentes et le service attentif.

Un passager britannique a qualifié les lits de "si confortables et le linge de maison impeccable", tandis qu'un autre a écrit : "Le décor est fabuleux, on a l'impression de remonter le temps et de voir le monde ralentir un peu".

Les quelques commentaires négatifs concernant l'espace réduit des cabines ont été justifiés par le statut patrimonial du train.

Un passager a décrit une cabine standard comme "pas grande".

"Il n'y a pas de douche, juste un lavabo bien conçu et caché, et pas de toilettes. Les sièges se transforment en couchettes pendant que vous dînez", écrit l'utilisateur.

"Si vous vous êtes bien renseigné (et je vous conseille vivement de poser beaucoup de questions avant de réserver), vous saurez tout cela et l'accepterez comme faisant partie du charme.

Si vous avez besoin de plus d'espace, optez pour l'une des grandes suites, qui dispose d'un salon supplémentaire et d'une salle de bains en marbre".

Le Caledonian Sleeper est étroit mais confortable

Le Caledonian S****leeper, qui relie Londres à diverses destinations en Écosse, est très apprécié pour la vue qu'il offre par la fenêtre et constitue l'un des moyens les plus agréables de voyager au Royaume-Uni.

Mais bien qu'il soit présenté comme un hôtel sur roues, les passagers doivent gérer leurs attentes.

Lottie Limb, journaliste à Euronews, décrit la chambre comme n'étant pas plus grande qu'un grand placard, mais où l'utilisation efficace de l'espace est l'une des caractéristiques les plus impressionnantes.

"Elle est extrêmement douillette et même lorsque quelques secousses ont traversé mes rêves, il était apaisant de me rappeler où je me trouvais", a-t-elle déclaré à propos de son expérience de sommeil.

D'autres voyageurs expriment des avis similaires dans les commentaires de TripAdvisor. "Vous payez pour dormir dans un lit, c'est à peu près tout", écrit un utilisateur.

Ils ont trouvé le WiFi peu fiable et le petit-déjeuner sec et froid, bien que le lit soit confortable et qu'ils aient apprécié les collations et le jeu gratuit de bouchons d'oreille et de masques pour les yeux.

"Nous avons dépensé de l'argent pour cette expérience unique plutôt que pour une nouvelle méthode de voyage", ont-ils ajouté. "Nous ne paierons probablement plus pour cela, mais c'était vraiment agréable de ne pas dormir sur un siège de train.

Un contributeur d'Inverness a trouvé qu'il était plus difficile de dormir.

"Le wagon a tremblé toute la nuit et on entendait chaque fois que quelqu'un allait aux toilettes tant la chasse d'eau était bruyante", peut-on lire dans ce commentaire à une étoile.

"Inutile de dire qu'aucun d'entre nous n'a pu dormir. Compte tenu de son prix, celui d'un hôtel cinq étoiles, on s'attendrait à mieux".

Plusieurs utilisateurs ont également trouvé les cabines exiguës et les couchettes étroites avec des matelas de mauvaise qualité.

L'European Sleeper : pas de fioritures mais beaucoup de plaisir

Récemment étendu à Prague, le train-couchettes européen emmène les passagers dans la nuit de Bruxelles à Amsterdam.

Le train est composé de 15 wagons anciens provenant de différents pays et décennies, ce qui lui donne un aspect hétéroclite mais joyeux.

Encore une fois, ce n'est pas le service qu'il vous faut si vous vous attendez au glamour de l'Orient Express. Un commentaire sur Trustpilot décrit les wagons comme étant "très bruyants" et "anciens".

Un autre a indiqué que le chauffage était trop élevé et que les toilettes de son wagon ne fonctionnaient pas.

Notre journaliste décrit le service comme une "opération sans fioritures", sans douche, sans WiFi et sans wagon-restaurant.

Son expérience a été celle d'un sommeil interrompu par "quelques points de friction le long de la voie qui mettraient à l'épreuve même les rêveurs les plus profonds".

"Je recommande d'apporter des chaussons ou des pantoufles, du désinfectant pour les mains et, bien sûr, un masque confortable pour les yeux et des bouchons d'oreille", écrit-elle.

Cependant, de nombreux commentaires sur Trustpilot indiquent que l'expérience était bien meilleure qu'en avion et que c'est un service qu'ils utiliseraient à nouveau.

Le service Nightjet d'ÖBB offre du sommeil mais une maintenance médiocre

Le service Nightjet d'ÖBB est exploité sur un vaste réseau en Europe, mais malheureusement, de nombreux voyageurs font état d'une expérience médiocre.

De nombreux clients se sont plaints de la qualité des cabines, où ils ont trouvé des douches et des lavabos hors d'usage et pas d'air conditionné.

Positive reviews noted that despite compact cabins, it was possible to get a good night’s sleep. Marek Knopp/Marek Knopp

Ceux qui ont réservé des cabines sans salle de bains ont constaté que les toilettes communes étaient fermées à clé à certains moments de la nuit et mal entretenues.

D'autres n'étaient pas satisfaits de la literie. "L'oreiller fourni ne convient qu'à un enfant en bas âge et je me demande si la couverture que l'on vous donne a bien été lavée avant d'être utilisée", a écrit un utilisateur.

Plusieurs voyageurs ont également fait part de leurs difficultés à obtenir des remboursements en cas de retard ou d'annulation de services.

Les avis positifs indiquent qu'en dépit des cabines compactes, il est possible de passer une bonne nuit de sommeil.

"Les voyages en train de nuit ne conviennent pas à tout le monde. Les compartiments sont petits et les salles de bains attenantes sont exiguës, quel que soit l'angle sous lequel on se place, surtout lorsque l'on voyage à deux", a conclu un internaute.

"Ce n'est pas l'équivalent d'une chambre d'hôtel de luxe, et ce n'est pas bon marché. Et il y a le mouvement et le bruit constants du train. Cependant, le principal avantage des voyages en train de nuit est qu'il est possible d'aller assez loin pendant les 10 heures et plus que l'on passe dans le train.