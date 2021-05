Après les sanctions l’UE cherche son positionnement avec le Bélarus

"Notre Bélarus est dans la tempête". Avec leurs panneaux quelques opposants au pouvoir à Minsk ont bravé la pluie bruxelloise pour alerter les dirigeants de l'UE réunis mardi pour le 2e jour du sommet européen. Les 27 ont affiché leur unité contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Pour les manifestants la fermeture de l'espace aérien européen aux avions bélarusses et les nouvelles sanctions ne sont cependant pas suffisantes.

L'Union européenne demande la libération immédiate du journaliste d'opposition Roman Protassevitch. Minsk est accusée par les 27 d'avoir détourné un avion de ligne européen et d'avoir usé de la force avec l'envoi d'un avion de combat. "Nous étudions maintenant des sanctions économiques plus larges, nous nous penchons sur les ressources du régime bélarusse. Il faudra du temps pour que ces sanctions fassent effet", explique le Premier ministre letton Krišjānis Kariņš.

Les relations avec la région posent de plus en plus de problème à l’UE. Les dirigeants devaient évoquer de nouvelles orientations à l'égard de la Russie. Mais l'arrestation de Roman Protassevitch a bousculé l'ordre du jour du sommet. Le fond des discussions avec la Russie est reporté. Les Etats membres s'interrogent désormais sur le fait de lier ou non les dossiers russes et bélarusses.

"Il y a des pays qui pensent qu'il faut séparer le Bélarus et la Russie car Moscou pourrait se débarrasser d'Alexandre Loukachenko et faire ainsi partie de la solution. D'autres sont plus sceptiques et estiment qu'il faut faire augmenter le coût du soutien de Moscou au Bélarus, ce n'est qu'une fois que la facture sera élevée que la Russie pourrait abandonner Alexandre Loukachenko", explique Gustav Gressel du European Council on Foreign Relations.

L'Union européenne fera le point le mois prochain sur ses relations avec Moscou. Les 27 ont demandé au chef de la diplomatie commune, Josep Borrell, de préparer un rapport sur la Russie. Les dirigeants savent aussi qu'agir à l'encontre du Kremlin aura nécessairement un impact sur le régime bélarusse.