En pleine campagne de vaccination, les personnels de santé ne veulent pas être oubliés

Les professionnels de santé sont à bout de souffle et ils le disent. Un millier d'entre eux ont manifesté samedi à Bruxelles pour exiger une hausse de leurs rémunérations et davantage de personnel après plus d'un an sous la pression du Covid-19. Tous craignent d'être oubliés alors que le nombre d'hospitalisations diminue lentement. "Oui, nous sommes fatigués parce que la crise du Covid-19 nous amène à faire plus d'heures, à avoir moins de repos, beaucoup de temps de repos a été supprimé pour s'occuper des patients. C'était normal et tout le monde a été content de le faire parce que c'est notre travail, c'est pour ça qu'on a signé mais les gens doivent se rendre compte que cette situation ne peut pas durer plus longtemps."

En Espagne, le mouvement social Marée Blanche a investi les rues de Madrid. Au coeur de ses revendications : plus d'investissements dans le système de santé public et la garantie d'un accès universel aux soins. Les manifestants sont aussi inquiets d'une privatisation du système de soins.