Copa America : Argentine-Brésil, l'autre finale à ne pas manquer

Neymar contre Messi : une affiche de rêve pour les amateurs de football sud-américain. Le coup d'envoi de la finale de la Copa America entre les rivaux historiques du continent, le Brésil et l'Argentine, sera donné dans le mythique Maracana de Rio de Janeiro à 02h00 (heure de Paris) dans la nuit de samedi à dimanche. Voici ce qu'il faut savoir.

Un premier titre pour Neymar et Messi ?

Les deux stars du match et anciens coéquipiers à Barcelone, Léo Messi et Neymar, n'ont jamais remporté de tournoi majeur avec leur sélection.

Malgré six ballons d'or, le premier est victime d'une véritable malédiction internationale, après quatre finales perdues (Mondial-2014, Copa America 2007, 2015 et 2016). L'Argentine n'a pas remporté de trophée depuis la Copa America de 1993. Le numéro 10 à la fois meilleur passeur et meilleur buteur de la compétition, espère briser la série noire samedi soir.

Messi a encore marqué contre la Colombie en demi-finale Eraldo Peres/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Blessé à la cheville, Neymar n'avait pas participé à la victoire du Brésil lors de la dernière édition en 2019 et a échoué avant la finale lors de toutes ses autres apparitions. Mais cette fois, le Brésil part favori, pouvant s'appuyer sur Vinicius et Gabriel Jésus, Casemiro et Marquinhos, ou encore Thiago Silva.

"Je veux l'Argentine, je suis pour eux parce que j'ai des amis dans cette équipe, mais c'est le Brésil qui va gagner la finale". Neymar, avant la demi-finale de l'Argentine

Un duel équilibré

C'est la 107e fois que les deux grandes nations sud-américaines s'affrontent. Le duel tourne jusqu'ici à l'avantage des Brésiliens, qui l'ont emporté à 43 reprises, contre 38 victoires argentines, tandis que 25 confrontations se sont soldées par un match nul.

La dernière finale (2007) et la dernière rencontre (2019) opposant les deux équipes ont été remportées par le Brésil.

L'atout de l'Argentine : son gardien

Si l'Argentine en est là, c'et notamment grâce à son gardien de but, Emilano "Dibu" Martinez. Le portier d'Aston Villa, gardien "le plus cher" de l'histoire de la sélection argentine, s'est transformé en véritable héros lors de la demi-finale contre la Colombie. Une rencontre terminée aux tirs au but, dont trois ont été arrêtés par Martinez.

Ce dernier a utilisé de tous les subterfuges pour gagner la guerre psychologique face aux tireurs, ce qui a beaucoup fait réagir sur la toile :

Pas de public

La finale se jouera finalement sans public, malgré les efforts de la fédération continentale de football, la CONMEBOL, qui plaidait en faveur d'une jauge réduite et de la possibilité pour les athlètes d'inviter chacun deux personnes. Une demande rejetée par la préfecture de Rio de Janeiro.

La Copa America devait initialement se dérouler en Argentine et en Colombie. Mais Bogota avait finalement refusé d'organiser l'évènement en raison des manifestations et blocages qui sévissaient dans le pays. Un peu plus tard, l'Argentine s'était aussi rétractée en raison d'une hausse des cas de Covid-19 sur son territoire. Le Brésil, lui aussi largement touché par la pandémie, a été désigné hôte quelques jours avant le début de la compétition.