Incendies : Russie, Espagne et Etats-Unis en proie aux flammes

A plusieurs endroits du globe de violents incendies font actuellement rage notamment en Russie dans la région de Tcheliabinsk où les feux s'étendent sur 4 800 hectares. Des habitants de plusieurs villages ont dû être évacués d'urgence.

En Espagne, les pompiers sont à pied d'oeuvre depuis vendredi matin pour tenter d'arrêter un feu de forêt dans la province de Malaga, située dans le sud du pays. Une dizaine de familles à dû être évacuée.

En Californie aux Etats-Unis, deux incendies déclenchés par la foudre font des dégâts à l'est de la forêt nationale de Plumas, près de la frontière avec l'Etat du Nevada La Californie subit en ce moment une terrible sécheresse accélérée par le dérèglement climatique selon des experts.

Pour en savoir plus sur la question des incendies à travers la planète

La chaîne de télévision Arte diffuse en ce moment sur son site internet le documentaire "Incendies géants : enquête sur un nouveau fléau", réalisé en 2019 par Cosima Dannoritzer, et dont voici la bande-annonce ci-dessous :

Synopsis :

"Australie, Californie, Sibérie, Suède, Portugal, Grèce, Amazonie… : depuis plus d'une décennie, la litanie des "mégafeux" rythme l'actualité, si fréquemment désormais qu'une catastrophe chasse la précédente dans les esprits. Beaucoup ont oublié qu'en 2016, dans la ville pétrolière de Fort McMurray (Canada), des incendies de forêts incontrôlables ont atteint l'agglomération, entraînant l'évacuation de la quasi-totalité des 100 000 habitants et la destruction de milliers de maisons. Cette fois-là, les secours sont parvenus à sauver toutes les vies, mais depuis, des dizaines de personnes ont trouvé la mort dans l'un de ces incendies géants. S'ils anéantissent déjà chaque année plus de 350 millions d'hectares de forêts, soit six fois la France, et se propagent de plus en plus souvent aux zones habitées, le pire est à venir. Dans cette enquête planétaire, Cosima Dannoritzer (Prêt à jeter) part à la rencontre de pompiers, de scientifiques et d’experts du feu, de l'Europe à l'Indonésie en passant par les États-Unis et le Canada, et montre que la plupart des forêts du globe constituent de véritables "bombes à retardement", susceptibles de se déclencher à la moindre étincelle."

Le film de 93 minutes est en accès libre sur Arte jusqu'au 4 septembre 2021.