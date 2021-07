Des milliers d'Iraniens en Arménie pour se faire vacciner contre le Covid-19

Des milliers d'Iraniens se sont rendus ces derniers jours en Arménie pour se faire vacciner contre le Covid-19, car les doses restent rares dans leur pays et une vague de nouveaux cas, alimentée par la variante delta qui se propage rapidement, menace de submerger les hôpitaux.

L'Iran est le pays du Moyen-Orient où le nombre de décès dus au Covid-19 est le plus élevé. Pour l'heure, moins de 2 % des 84 millions d'habitants du pays ont reçu les deux doses de vaccins, selon la publication scientifique en ligne Our World in Data.

Les autorités promettent que la vaccination de masse commencera en septembre, même si elles doivent avant cela vacciner les travailleurs non médicaux et les personnes de moins de 60 ans.

D'ici-là, de nombreux Iraniens ont décidé de prendre les choses en main en se rendant en Arménie voisine, où l'inoculation de vaccins est restée faible dans un contexte d'hésitation généralisée à l'égard des vaccins, et où les autorités distribuent des doses gratuites aux visiteurs étrangers.

Les centres arméniens surchargés

Le Premier ministre par intérim, Nikol Pashinyan, a déclaré la semaine dernière que les étrangers, y compris les résidents, représentaient jusqu'à la moitié des quelque 110 000 personnes vaccinées dans le pays.

On ne sait pas exactement combien d'Iraniens ont fait le voyage pour se faire vacciner, l'Arménie restant un lieu d'escapade estivale très prisé. Mais chaque jour, des dizaines de bus, de taxis et de vols font passer la frontière à environ 500 Iraniens. Les compagnies aériennes ont ajouté trois vols hebdomadaires entre l'Iran et Erevan, et le coût des excursions en bus a doublé.

Mais l'afflux a également inondé les centres arméniens de dépistage du coronavirus. Des dizaines de personnes ont été bloquées dans la zone tampon selon l'agence de presse semi-officielle iranienne ILNA, et plusieurs se sont évanouies à cause de la chaleur.

Pour mieux gérer l'afflux de visiteurs, le gouvernement a imposé de nouvelles restrictions. La semaine dernière, il a décrété que les visiteurs étrangers ne pouvaient recevoir le vaccin que dans cinq cliniques mobiles Oxford-AstraZeneca désignées à Erevan et, dans un effort apparent pour stimuler le secteur touristique du pays, ils doivent passer au moins 10 jours en Arménie avant de se faire vacciner.