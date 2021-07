Un retour en enfer pour les sinistrés après les inondations en Allemagne

Au sud de Cologne, dans la petite ville de Blessem, beaucoup ont tout perdu. Les personnes qui vivent à plus de 100 mètres des terrains qui se sont effondrés ou sont encore inondés, sont désormais autorisées à retourner chez elles. Les habitants peuvent obtenir jusqu'à 3 500 euros d'aide d'urgence par foyer, mais ils sont dans le désarroi, la détresse...

"Mon fils est mort il y a quatre mois. Mon beau-frère est décédé il y a quatre semaines. Nous avons assez souffert, la famille est séparée, ma fille vit avec son petit-ami, mes petits-enfants sont à Goettingen, ils veulent venir à la maison. C'est terrible. Ils sont normalement ici avec moi, leur grand-mère. Mais ils ne peuvent pas avec tout ça... __En haut, tout est fichu, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Et toute la boue doit être enlevée, toute la cuisine doit être vidée, refaite. Je ne sais pas, c'est si grave tout ça, si triste", a expliqué Susanne Dunke, habitante de Blessem.

Les inondations des 14 et 15 juillet, plus grande catastrophe naturelle des dernières décennies en Allemagne, ont causé la mort de 174 personnes dans le pays. Et le bilan risque de s'alourdir, plus d'une centaine de personnes sont toujours portées disparues.

La remise en état des villes et des infrastructures sera "un travail de longue haleine" expliquent les autorités allemandes. Les réparations des infrastructures de transports, routes, lignes ferroviaires commenceront dès que possible. Un total de 600 kilomètres de voies ont été détruits et 80 gares ont été endommagées, certaines gravement. Les dégâts s'élèvent au moins à 2 milliards d'euros

Il faudra des semaines avant que l'électricité, l'eau et le tout à l'égout soient rétablis.

"Il n'y a plus rien, c'est vide, tous les souvenirs sont partis, plus rien."

Beaucoup ne savent pas si leurs maisons pourront être reconstruites. Les eaux ont atteint un mètre quatre-vingt dans la maison de Heinz et Birgit Berger qui ont dû être héliportés.

Dans un message adressé à ses concitoyens, le maire de Blessem a écrit : _"rien ne sera plus comme avant". _