France : la mort d'un ingénieur SNCF perturbe le trafic vers l'Ouest

A la suite d'un éboulement, sur un chantier près de la voie de la gare de Massy-Palaiseau dans l'Essonne, un ingénieur SNCF de 55 ans est décédé dimanche après-midi. L'ouvrier a été enseveli dans ce chantier de forage de plus d'une trentaine de mètres.

Une zone difficile d'accès, notamment suite aux fortes précipitations de ces derniers jours. Il était toujours recherché dans la soirée lorsque le Ministre délégué aux transports Jean-Baptiste Djebbari s'est rendu sur place :"un éboulement, alors que des travaux étaient cours sur les lignes des RER C et D s'est produit un peu plus tôt cet après-midi et a enseveli un cadre, un ingénieur de SNCF Réseaux pour lesquels les recherches sont encore en cours dans des conditions difficiles. Et d'abord avoir une pensée émue pour sa famille, ses proches, ses collègues et que plusieurs enquêtes, notamment une enquête judiciaire est en cours et que la lumière sera faite sur cette sombre affaire."

Chantier du RER

Selon les sapeurs-pompiers de l'Essonne, l'effondrement a eu lieu dans un chantier de forage de plus d'une trentaine de mètres, proche des voies de chemin de fer. L'environnement proche du chantier est très "instable" et "difficile d'accès" du fait notamment des fortes précipitations des derniers jours. La victime décédée a été ensevelie.

Perturbation du trafic ferroviaire

Les recherches des secours ont obligé à couper la circulation des trains. Toutes les destinations au départ de Paris Montparnasse avaient été interrompues entre Paris et l'Ouest de la France pendant plusieurs heures. Au total, plus de 70 TGV et une trentaine de trains ont été supprimés ou redirigés, et des dizaines de milliers de voyageurs ont été touchés.

Des itinéraires alternatifs ont été proposés à destination et en provenance de Bretagne mais avec des risques de gros retards selon la SNCF qui invitait les voyageurs à reporter également ces voyages-là dimanche soir.

Sur Twitter, plusieurs passagers ont indiqué être bloqués dans des trains.

Ce lundi matin, si la situation s'est peu à peu améliorée dans les gares, le trafic est toujours perturbé, puisque plusieurs trains en direction de l'Ouest sont toujours supprimés.