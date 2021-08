France : la forêt de Massane, en libre évolution, classée à l'Unesco

La hêtraie se situe dans la réserve naturelle de la forêt de la Massane, créée en 1973, perchée sur les hauteurs d'Argelès-sur-Mer.

"On vous demandera de ne pas faire de feu, et d'être assez respectueux des lieu et de rester sur les sentiers, ça c’est vraiment important", indique la guide. Ces randonneurs découvrent une forêt exceptionnelle et désormais célèbre en France. La hêtraie de la Massane vient d'être inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

Elle se situe sur les hauteurs d'Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. Sa particularité : avoir échappé à toute activité humaine depuis 150 ans, voire 300 ans pour certains arbres.

"Le principe de ne plus exploiter la forêt, c'est qu'elle va être laissée en libre évolution et ça va nous permettre de regarder toute la dynamique d'évolution de l'écosystème de la forêt", souligne Diane Sorel, chargée de mission à la réserve naturelle de la Massane.

La réserve est considérée comme un laboratoire à ciel ouvert par la communauté scientifique. "Dans une forêt en libre évolution on va retrouver beaucoup de bois mort. Ce qui est très intéressant c'est qu'on s'aperçoit que c'est source de vie. On voit que là nos jeunes hêtres viennent pousser sur le bois mort", indique Diane.

0,25% de forêts en libre évolution en France

"La réserve a été précurseur pour des suivis. C’est-à-dire évaluer au cours du temps la façon dont évolue la présence de certaines espèces et leur abondance et l'impact que peut avoir le changement du climat que nous vivons sur cette faune et cette flore", estime Elodie Magnanou, ingénieure de recherche au CNRS et gestionnaire de la réserve naturelle.

Les forêts comme la hêtraie de la Massane sont très rares. En France, seul 0,25% de la surface forestière est strictement protégée de l'exploitation. Dans le pays il n'y a pas d'objectif national, contrairement à l'Allemagne ou la Suisse qui visent les 5% de forêts en libre évolution.

L'Unesco a ajouté la hêtraie de la Massane à la liste des "forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d'autres régions d'Europe" le 28 juillet, avec celles des réserves du Grand-Ventron (massif des Vosges) et du Chapitre (Hautes-Alpes).