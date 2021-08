Des Afghans manifestent à New Dehli pour avoir le statut de réfugiés

no comment

Quelque 300 réfugiés afghans à New Delhi ont manifesté ce lundi pour réclamer le respect leur prise en charge par les agences de l'ONU. Les réfugiés affirment que la plupart d'entre eux n'ont reçu aucune aide des agences des Nations unies en Inde.

"Nous sommes coincés depuis 13-14 ans ici. Il n'y a rien pour nous. Mes frères sont en dépression parce que nous n'avons rien, pas d'avenir. Nous sommes vraiment dans une mauvaise situation et nous voulons qu'ils (les agences des Nations Unies) nous aident. J'espère qu'ils pourront nous entendre et nous aider", a déclaré Masooda Nizami, une réfugiée afghane en Inde lors de la manifestation lundi devant le bureau de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à New Delhi.

"Ma mère, mon père et les membres de ma famille qui me demandent s'ils doivent aussi venir en Inde, nous leur disons "allez n'importe où ailleurs mais ne venez pas en Inde parce que le HCR ne vous aidera en aucune façon" Ils seront aussi coincés ici. En cinq ans, nous n'avons même pas reçu le statut de réfugié", assure un autre manifestant, Samiullah Stnikaiz.

En 2019, les Afghans représentaient environ un tiers des près de 40 000 réfugiés connus en Inde, selon le HCR.