Afghanistan : la nouvelle réalité du pays prend doucement racine

Avec un nouveau gouvernement intérimaire installé en Afghanistan, les talibans passent de force militante à pouvoir gouvernemental et politique après leur prise de pouvoir le mois dernier. Et le peuple afghan, lui, s'adapte à une nouvelle réalité.

Dans la vallée du Panchir, les membres de la résistance, héritiers du commandant Massoud, ont juré d'affronter les talibans jusqu'au dernier homme, mais leur combat a fait long feu. Trop peu nombreux, mal armés, beaucoup moins enclavés et protégés qu'il y a vingt ans, ils ont fini par s'enfuir dans les montagnes.

La vallée accidentée est désormais presque complètement vide et abandonnée.On y croise plus que des combattants talibans lourdement armés qui patrouillent sur les routes et gardent les barrages routiers.