Trois nouvelles sur le front de l'épidémie de Covid19 : les autorités sanitaires britanniques (NHS) appellent les femmes enceintes à se faire vacciner, la Russie connaît toujours des pics de contaminations et l'Italie retrouve un peu de normalité, mais avec le Green Pass.

Grande-Bretagne et femmes enceintes

Sur le front de l'épidémie de Covid-19, au Royaume-Uni, les médecins et les sages-femmes exhortent les femmes enceintes à se faire vacciner.

De nouveaux chiffres du service de santé britannique (NHS) révèlent en effet que près d'un cinquième des personnes actuellement gravement malades du Covid-19 sont des femmes enceintes non vaccinées.

Ces statistiques ont été publiées juste après que des médecins israéliens ont apporté la preuve que le virus peut causer de graves problèmes à la future mère et à son bébé dans les derniers stades de la grossesse.

La Docteure Jo Mountfield est vice-présidente du Royal College des Obstétriciens et Gynécologistes.

« V__ous pouvez vous faire vacciner à n'importe quel stade de la grossesse, assure-t-elle_. Nous avons de plus en plus de données qui nous disent que le vaccin n'augmente pas le risque de fausse couche et qu'il n'augmente pas le risque de mortalité in utero. »_

Situation en Russie

En Russie, le nombre quotidien de contamination et de décès du Covid-19 flirte avec les records historiques, en raison de la faiblesse des taux de vaccination et de la réticence du Kremlin à renforcer les restrictions sanitaires.

Mais le gouvernement russe se targue de saisir la moindre occasion pour inciter la population, réticente, à se faire vacciner.

Réouvertures en Italie

Et puis en Italie, c'est le bout du tunnel pour les théâtres et les cinémas qui ont entièrement rouvert après plus d'un an et demi de restrictions. Les boîtes de nuit sont également désormais autorisées à recevoir des clients. La jauge maximale est de 50% en intérieur.

Ces nouvelles règles s'appliquent aux zones du pays où il y a le moins de contamination et il faut avoir le Green Pass, le pass sanitaire pour en profiter.