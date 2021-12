Météo : vers un record de douceur pour cet hiver

Une dernière semaine de l'année exceptionnellement douce en France. Selon Météo France, les températures actuelles sont de dix degrés plus élevées que les normales de saison dans la moitié nord du pays. Et cette semaine entre Noël et la Saint Sylvestre pourrait être l'une des plus douces jamais enregistrées.

Alors évidemment, en montagne, l'ambiance est assez différente... Dans la station de ski de Grindewald en Suisse, c'est de la pluie qui tombe, et l'excellent début de saison risque d'être gâché par cette douceur...

Ce skieur déclare : "C'est pas génial. C'est un peu mouillé partout. Mais on fait avec du mieux qu'on peut, il reste un petit peu de neige quand-même".

Autre conséquence du redoux et des chutes de pluie en cette semaine parmi les plus chargées de la saison, le risque d'avalanche qui augmente fortement : il était ce mercredi de 4 sur 5 à la Plagne, en Savoie...

Un pisteur explique : "Il faut savoir qu'une neige fraîche et légère, en très bon état, pèse environ 40 à 50 kg par mètre cube, et au moment du relevé de 13h, elle pesait 250 kg par mètre cube. Elle est donc lourde et plus elle est lourde, moins elle va tenir sur les pentes, ce qui est très mauvais pour le risque d'avalanches."

Le ski professionnel est touché lui aussi par cette douceur toute printanière : Le deuxième super-G de la Coupe du monde de ski alpin prévu ce jeudi à Bormio (Italie) a été annulé, de même que les deux courses féminines prévues à Maribor (Slovénie) les 8 et 9 janvier prochains.