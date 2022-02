«Stoppez cette folie!» : rassemblements dans le monde contre l'invasion russe

"Stoppez cette folie!" : à Berlin, Paris ou encore Varsovie et Istanbul, des manifestants ont protesté jeudi dans de nombreux pays contre l'invasion russe de l'Ukraine.

Devant l'ambassade russe à Berlin, de nombreux manifestants arborent les couleurs ukrainiennes. Parmi les protestataires, des Russes fustigent clairement l'opération militaire lancée par Moscou.

"_Tout le monde devrait venir ici aujourd'hui et soutenir l'Ukraine et dire que la guerre doit cesse_r", déclare à l'AFP Olga Kupricina, 32 ans, originaire de Kaliningrad et installée en Allemagne depuis octobre.

"Enfer"

"Les Ukrainiens et les Russes sont frères et soeurs. Tous mes amis et mes parents sont sous le choc et ne veulent pas de guerre", dit-elle.

"Nous voulons montrer que nous sommes contre la guerre. Nous sommes russes et venons de Russie. L'Ukraine a toujours été un pays très amical avec nous et un pays proche", abonde Ekaterina Studnitzky, 40 ans dont 16 passés en Allemagne.

Des Ukrainiens participaient à un autre rassemblement, au pied de la mythique Porte de Brandebourg.

De nombreuses manifestations sont prévues dans la plupart des grandes villes allemandes.

A Paris, plusieurs centaines de personnes étaient réunies elles aussi devant l'ambassade russe, dont plusieurs candidats à l'élection présidentielle d'avril comme l'écologiste Yannick Jadot ou l'ex-ministre Christiane Taubira.

Un grand rassemblement est prévu en fin de journée sur la place de la République, dans le cœur de Paris.

La diaspora ukrainienne mobilisée

A Varsovie, pays limitrophe de l'Ukraine, un drapeau russe a été brûlé par un manifestant devant l'ambassade russe.

Des rassemblements avaient été plus tôt organisés à Beyrouth et Tokyo. A Dublin, La Haye et Amsterdam, des centaines de personnes ont elles aussi participé à des rassemblements jeudi devant les représentations russes.

À Istanbul, une quarantaine de personnes se sont réunies jeudi matin devant le consulat de Russie à Istanbul pour entonner l'hymne ukrainien et brandir des portraits du président russe, le visage couvert de sang.

La diaspora ukrainienne a également appelé à un rassemblement à Berne auquel ont participé plusieurs centaines de personnes sous le slogan "Stop à la guerre de Poutine".

À Sofia, une centaine de manifestants se sont massés devant l'ambassade russe. "Cela peut arriver à n'importe quel pays, personne n'est à l'abri", a déclaré la présidente des organisations ukrainiennes en Bulgarie, Olena Kotseva.

En Russie, plusieurs dizaines de personnes qui manifestaient contre l'invasion russe de l'Ukraine ont été arrêtées jeudi à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour avoir bravé l'interdiction de se rassembler décrétée par les autorités, selon des journalistes de l'AFP.

Des dizaines de protestataires ont été interpellés aux abords de la place Pouchkine dans la capitale russe et une vingtaine d'autres dans la deuxième ville de Russie tandis qu'ils criaient "Non à la guerre !".