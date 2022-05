Covid-19 : la Nouvelle-Zélande rouvre ses frontières à plus de 60 pays supplémentaires

La Nouvelle-Zélande a accueilli lundi 2 mai, pour la première fois depuis plus de deux ans, des touristes en provenance des États-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne, du Japon et de plus de 50 autres pays, après avoir levé la plupart de ses dernières restrictions frontalières liées à la pandémie.

Certains se retrouvent pour la première fois depuis plus de deux ans. Ce lundi 2 mai au matin, les frontières ont été rouvertes pour les voyageurs vaccinés de plus de 60 pays, dispensés de visa, dont une grande partie de l'Europe. Seuls les touristes originaires de certains pays comme l'Inde ou la Chine devront attendre le mois d'octobre.

Le pays est depuis longtemps réputé pour ses paysages à couper le souffle et ses offres de tourisme d'aventure. Avant la propagation du Covid-19, plus de 3 millions de touristes s'y rendaient chaque année, représentant 20% des revenus étrangers de la Nouvelle-Zélande, et plus de 5% de l'économie globale.

Mais le tourisme international s'est complètement arrêté au début de l'année 2020 après que la Nouvelle-Zélande a imposé des restrictions frontalières parmi les plus sévères au monde. La Nouvelle-Zélande, qui compte 5 millions de personnes, a enregistré près d'un million de cas de Covid-19 et 700 décès liés au virus depuis le début de la pandémie.

Les règles frontalières sont restées en place alors que le gouvernement a d'abord poursuivi une stratégie d'élimination, puis a essayé de contrôler étroitement la propagation du virus.

Stimuler le tourisme

La propagation d'Omicron et la vaccination de plus de 80% des 5 millions d'habitants de la Nouvelle-Zélande ont entraîné l'assouplissement progressif des restrictions.

La réouverture de la frontière contribuera à stimuler le tourisme avant la prochaine saison de ski dans le pays. Mais le véritable test de la reprise de l'industrie touristique aura lieu en décembre, lorsque la haute saison d'été commencera dans ce pays de l'hémisphère sud.